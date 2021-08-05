Мурашко рассказал о тревоге из-за ситуации с COVID-19 в шести регионах России

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Наибольшую тревогу ситуация с коронавирусом вызывает в Туве, Коми, Севастополе и в Магаданской области. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг, 5 августа.

— По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская и также Самара и Красноярский край, — рассказал глава ведомства.

В часть из этих субъектов направили бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи, приводит слова министра ТАСС.

5 августа Мурашко также заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизируется, а прирост числа пациентов по стране замедлился. Он добавил, что за последнюю неделю в стране количество вакцинированных выросло на четыре миллиона, а всего от COVID-19 привились 38,9 миллиона россиян.

Наибольшие темпы вакцинации, по его словам, отмечаются в Белгородской, Псковской и Архангельской областях, а также в Чечне. При этом на лечении в стационарах с коронавирусом находятся 196 тысяч человек.