Иммунолог объяснил, как не попасть в больницу после вакцинации от COVID-19

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Людям необходимо убедиться в отсутствии коронавируса в организме, прежде чем делать прививку. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, вирусолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Новости о том, что привитые люди тоже попадают в больницы, специалист объяснил тем, что они приходят делать прививку, будучи инфицированными. Этих случаев, по его словам, больше половины, но это не всегда удается обнаружить сразу из-за отсутствия симптомов.

Сперва нужно удостовериться, что в организме нет COVID-19, а затем идти и делать прививку, подчеркнул Викулов. Здоровые люди, привившиеся от коронавируса, как правило, вообще не попадают в больницы, добавил врач.

— Если проанализировать статистику топ-15 стран-лидеров по проценту вакцинированного населения, то, возможно, официальное число заболевших там и остается большим. Однако если раньше тяжелых форм болезни было пять процентов, то сейчас один процент или даже меньше. Совсем иная ситуация в странах, где низкий уровень вакцинации. Возможно, официальные цифры там и невелики, но люди переносят болезнь тяжелее, — рассказал специалист.

Викулов добавил, что основным смыслом вакцин является достижение коллективного иммунитета и перевод заболевания в легкую или среднюю форму тяжести. Также они спасают людей от смерти, предотвращают осложнения, снижают нагрузку на систему здравоохранения и прекращают пандемию, заключил врач.