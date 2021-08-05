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Назван самый популярный у мигрантов район столицы

Валерий Ливак

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Назван самый популярный у мигрантов район столицы
Фото: Вечерняя Москва

Мигранты предпочитают селиться на юго-востоке Москвы. Об этом в интервью «Мосленте» сказал директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер.

По его словам, среди приезжих «местом резидентной концентрации» считаются Котельники. Особенно это касается той части, которая расположена в транспортной доступности от рынка «Садовод».

— И то, что они живут рядом с крупным торговым комплексом, — это как раз типичная история для России в целом, — заметил Варшавер.

Доля приезжих в Котельниках достаточно высока, однако она все еще меньше 50 процентов от числа жителей. Как пояснил эксперт, мигранты практически никогда не создают свои гетто. В столице подобная ситуация — в городском пространстве явно доминируют местные.

Варшавер напомнил, что раньше место Котельников занимали окрестности Черкизовского рынка. После того как его закрыли, мигранты переместились ближе к другой крупной торговой точке — «Садоводу».

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