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Информацию об инциденте с российской подлодкой около Дании опровергли

Иван Юминов

Общество
Информацию об инциденте с российской подлодкой около Дании опровергли
Фото: Минобороны РФ

Информация о потере хода российской атомной подлодкой «Орел» около берегов Дании не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— В настоящее время АПЛ «Орел» выполняет задачи по предназначению, — рассказал собеседник издания.

Подлодка прошла проливы в штатном режиме в составе отряда боевых кораблей Северного флота, приводит слова источника сайт агентства.

5 августа в 3-й эскадре ВМС Дании заявили, что «Орел» временно потерял ход около острова Сейере. О происшествии рассказали моряки датского военного корабля Diana, который сопровождал подлодку, а также ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков» и буксир «Алтай» во время их следования из Санкт-Петербурга в направлении Кольского полуострова.

«Орел», следовавший в надводном положении, якобы потерял ход около острова Сейере. По сообщению датских моряков, они предложили помощь по радио, но россияне вежливо отказались.

После этого на палубу «Орла», как утверждают в датской эскадре, вышел экипаж в спасательных жилетах, а спустя некоторое время морякам удалось решить неполадки и подводный крейсер продолжил путь.

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