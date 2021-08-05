Снимки постаревшей Кэмерон Диаз появились в Сети

Фото: instagram.com/camerondiaz

Известная американская актриса Кэмерон Диаз, которая в этом месяце отметит 48-летие, попала в объективы фотокамер, когда возвращалась с маленькой дочерью с занятий по плаванию. Опубликованные в Сети снимки заметно постаревшей звезды шокировали ее поклонников.

Пользователи упрекнули актрису в несоответствии голливудским стандартам. Они разглядели на лице звезды «Ангелов Чарли»многочисленные морщины и оплывший овал. Однако нашлись и те, кто поддержал Диаз, которая отказалась от кинокарьеры в пользу материнства и не стремится следовать общепринятым канонам красоты.

На снимках, опубликованных Wday.ru, актриса предстала в простом черном сарафане без косметики и прически. В одной руке она держит полуторагодовалую дочь Рэддикс, а в бдругой — большую сумку.

Кэмерон Диаз прославилась после фильма «Маска». Она встречалась со многими знаменитыми мужчинами и часто говорила, что не хочет заводить детей, в том числе из-за перенаселения планеты. В 2014 году у актрисы и музыканта Бенджи Мэддена случился роман. Через год они поженились. Кэмерон долгое время пыталась стать матерью, и 30 декабря 2019 года у них родилась дочь Рэддикс. Актриса решила посвятить себя полностью материнству и оставила карьеру актрисы.