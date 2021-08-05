«Замечательное оружие»: Шойгу оценил боевой лазер «Пересвет»

Фото: Минобороны РФ

Новый боевой лазер «Пересвет», принятый на вооружение в стране, является замечательным оружием. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке в четверг, 5 августа.

— Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие, как «Пересвет», — рассказал министр.

Он, как и те, кто занимается в Минобороны наукой, относится к этому предельно внимательно, отмечает ТАСС.

5 августа Шойгу также сообщил, что в Сибири следует построить до пяти крупных городов с населением до миллиона человек. Это должны быть научно-промышленные и экономические центры, уточнил он.

Города следует направить на ту или иную сферу деятельности, добавил министр. Незадолго до распада СССР существовали подобные планы, но проект был остановлен «по известным причинам», заключил Шойгу.