Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершат в 2022 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Готовность транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе в Северном Медведкове составляет 32 процента. Строительство планируют завершить в 2022 году.

— Мы продолжаем программу реконструкции развязок на МКАД. В настоящее время реконструировано или построено заново 18 мощных инженерных сооружений, 18 развязок, — практически большинство из существующих на МКАД. Сегодня в стройке находится четыре развязки, одна из них — на Осташковском шоссе, очень важная для округа, для четырех московских районов и для Мытищ. Здесь постоянные пробки, и, конечно, особенно в дачный период этот участок является проблемным. Надеюсь, что в следующем году стройка будет закончена и до конца года развязку введут в строй, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

По словам представителя компании-подрядчика Максима Крылова, работы на объекте ведутся круглосуточно.

— На сегодняшний день из 29 опор по проекту смонтировано 23, в ближайшее время, в течение 30 дней, мы смонтируем оставшиеся шесть опор. По проекту вынесены все инженерные сети и коммуникации, мы закончили вынос газопровода высокого давления, — рассказал он, допустив возможность сдачи объекта досрочно.

Во время реконструкции развязки перекрытия движения транспорта на магистралях не потребовалось.

Согласно проекту устаревшее сооружение клеверного типа заменят на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

Всего построят 8,7 километра дорог, в том числе четыре искусственных сооружения протяженностью 1,6 километра. Левоповоротные эстакады-съезды с Осташковской улицы на внешнюю сторону МКАД и с Осташковского шоссе на внутреннюю сторону кольцевой автодороги будут иметь две полосы.

Основной ход МКАД на пересечении с Осташковским шоссе расширят с пяти до восьми полос, а проезжую часть Осташковского шоссе и Осташковской улицы в районе пересечения с МКАД расширят с трех до четырех полос.

Будет построен надземный пешеходный переход через Осташковскую улицу в районе дома 30, а также четыре лестничных схода в районе двух торговых центров, Студеного проезда и Северодвинской улицы. В районе 91-го километра МКАД установят четыре транспортные остановки.

Снизить уровень шума в районе Осташковской и Северодвинской улиц позволят защитные экраны, протяженность которых составит 550 метров.

Обновленная развязка увеличит пропускную способность северо-восточного участка МКАД, Осташковского шоссе и Осташковской улицы и разгрузит прилегающую к ним улично-дорожную сеть, пишет официальный сайт мэра Москвы.