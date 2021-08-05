Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России

Фото: ЦИК РФ

Кампания по дискредитации выборов в России началась задолго до их старта, страну обвиняют во всем плохом, что происходит в мире. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в четверг, 5 августа.

— Обострились внешние неблагоприятные факторы: ряд стран Запада «назначили» Россию буквально своим врагом, противником, от которого якобы для них исходит основная угроза. Нас продолжают душить санкциями, НАТО все ближе подступает к нашим границам, и практически во всем «плохом», что происходит в мире, обвиняют Россию, — рассказала она.

Основная «вина» России в том, что она отстаивает свое право на независимую политику, этот конфликт выходит все более на уровень мировоззренческого противостояния, подчеркнула глава ЦИК. Кампанию по дискредитации выборов не видит только политически слепой или лукавый, приводит слова Памфиловой РИА Новости.

4 августа сообщалось, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму из-за якобы ограничений, введенных властями страны. Организации важно самостоятельно определить необходимое число наблюдателей, подчеркнул руководитель БДИПЧ Маттео Мекаччи.

ПА ОБСЕ и БДИПЧ разрешили направить на выборы 10 и 50 наблюдателей соответственно, сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

БДИПЧ также запросило разъяснения требований к наблюдателям, чтобы выяснить, как развернуть миссию по наблюдению за выборами в рекомендованном формате и размере. По оценке бюро, в России необходима миссия с 80 долгосрочными и 420 краткосрочными наблюдателями.

Голосование за депутатов Госдумы будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.