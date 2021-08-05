Площадку для игры в петанк оборудуют в спортпарке Десеновское в ТиНАО

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

Площадка для французской игры петанк в ближайшее время появится в спортивном парке Десеновское в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Целью игры в петанк является бросить металлический шар максимально близко к мишени, которой служит маленький деревянный шарик. Игра была создана еще в эпоху античности, отметили в пресс-службе.

Спортивный кластер на месте неухоженной территории появился еще в 2019 году. В настоящее время он включает стадион с футбольным полем и скамейками под навесами для болельщиков, воркаут-зону, волейбольную площадку, площадку для игры в городки, площадку для игры в хоккей зимой, а летом — в баскетбол и мини-футбол, полосу препятствий и небольшой памп-трек.

— Кроме этого, в парке две детские площадки, столы для пинг-понга, пешеходные и велодорожки, велопарковки, зоны для тихого отдыха, площадка для выгула собак, а недалеко от берега реки Десны — пикниковые точки, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В пресс-службе добавили, что площадку для оригинальной игры попросили оборудовать сами жители.