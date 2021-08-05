Путин поручил разобраться с ценами для покрытия автодорог сетями связи

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по определению тарифов для операторов связи на подключение устанавливаемых вдоль автодорог базовых станций к электричеству.

Как рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, полному покрытию автодорог сетями связи мешает высокая стоимость подключения базовых станций к электричеству. Он уточнил, что даже вдоль федеральных трасс стоимость подключения к электричеству базовой станции может в десятки раз превышать стоимость самой базовой станции, а для операторов установка базовых станций на дорогах глубоко убыточна.

Вице-премьер РФ Александр Новак, который курирует в кабинете министров топливно-энергетический комплекс, указал, что «стоимость техприсоединения определяется также региональными энергетическими комиссиями, здесь завышения никакого быть не может». При этом в последние несколько лет тарифы индексируются на величину ниже уровня инфляции.

— Я понимаю, что мы не можем это делать за счет энергетиков, но мы не можем это делать и за счет операторов тоже. Мы их и так обременили делать это за свои деньги, но хотя бы с электричеством бы им помочь, — отметил Шадаев.

Владимир Путин в ответ на это заявил, что при подключении связи вдоль автодорог операторы выполняют не узковедомственную задачу, а общенациональную. Он поручил «просчитать, вынести на правительство и посмотреть, на сколько и где поднять тарифы, если это обосновано экономически, а где и в каком объеме отфинансировать это из бюджета», сообщается на официальном сайте Кремля.

Тем временем Минцифры решило ввести ограничение на установку сотовыми операторами базовых станций LTE зарубежного производства с 2023 года. Как уточнил глава ведомства Максут Шадаев, с 1 января 2023 года на сетях связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции. По его словам, это позволит снизить зависимость критической телекоммуникационной инфраструктуры от иностранных компаний, а также уменьшить санкционные риски.