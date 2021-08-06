Глава ЦИК ответила на слухи об ограничениях на выборах для непривитых

Фото: ЦИК РФ

Введение ограничений на выборах, предстоящих в сентябре, для не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции не предусматривается. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Как уточнила глава ЦИК, она исходит из тезиса о добровольности вакцинации, озвученном президентом РФ Владимиром Путиным. С другой стороны, Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить стопроцентную вакцинацию сотрудников избирательных участков и наблюдателей.

Однако ограничений для непривитых граждан не будет, поскольку ЦИК рассчитывает справиться без «драконовских ограничительных мер». Этому поспособствует отработанная практика применения средств индивидуальной защиты, соблюдения социальной дистанции и разведения потоков избирателей, рассказала Памфилова.

По словам председателя ЦИК, вакцинацию от коронавируса прошли 47 процентов сотрудников избирательных комиссии в стране, причем в Москве показатель достигает 62 процентов, в Московской области он превышает 70 процентов, сообщает «Интерфакс».

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 11 субъектов Федерации (8 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

Элла Памфилова заявила, что кампания по дискредитации выборов в России началась задолго до их старта, страну обвиняют во всем плохом, что происходит в мире, причем этого не видит только политически слепой или лукавый.