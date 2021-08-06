Спрос на занятия спортом в России за год вырос вдвое

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В России в первом полугодии 2021 года зафиксировано увеличение спроса на занятия спортом и танцами в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные базы объявлений «Авито», касающиеся персональных тренировок, секций и предложений фитнес-клубов.

При этом относительно первых шести месяцев 2019 года показатель вырос в три раза, рассказали в «Авито». Больше всего за последний год выросла популярность горнолыжного спорта: востребованность занятий с инструктором подскочила в шесть раз.

Аналитики объясняют это развитием внутреннего туризма на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим многие россияне стали выбирать в качестве маршрутов для путешествий Красную Поляну, Шерегеш и другие горнолыжные курорты.

Также популярнее стали фигурное катание и теннис — спрос увеличился в четыре и в три раза соответственно.

Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков также указал на увеличение количества предложений по онлайн-тренировкам: многие спортивные тренеры освоили интернет-платформы еще во время изоляции 2020 года.

Активнее всего тренируются в Уфе, там соответствующих запросов стало в 3,3 раза больше по сравнению с первым полугодием 2020 года. На втором месте — жители Калининграда (+215 процентов), на третьем — Ижевск (+198 процентов). В Москве спрос на спортивные и танцевальные тренировки повысился на 119 процентов, в Санкт-Петербурге — на 118 процентов, пишут «Известия».

Исследование, которое провели специалисты Национального фитнес-сообщества, показало: лишь семь процентов россиян готов каждую неделю занимаются физкультурой. При этом 52,7 процента населения РФ готовы начать регулярно заниматься спортом. Основным своим стимулом 75,3 процента респондентов назвали развитие физических качеств и укрепление здоровья.