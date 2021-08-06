Заброшенное двухэтажное здание снесли на западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, 3-й Сетуньский проезд, 3 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа заброшенного двухэтажного здания, незаконно возведенного на территории столичного района Раменки.

Нелегальную постройку площадью 82 квадратных метра обнаружили с помощью квадрокоптера по адресу 3-й Сетуньский проезд, владение 6, рядом с автостоянкой. При этом земельный участок под строительство не предоставлялся и законных оснований для размещения строения не имелось.

Как отметил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, объект не использовался и находился в заброшенном состоянии. В связи с этим были предприняты меры по демонтажу здания, территория освобождена, нарушение устранено, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

За первое полугодие 2021 года в Москве была освобождена от захламления территория площадью около 130 тысяч квадратных метров, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский. Ведомство проводит постоянный мониторинг, благодаря чему удается избежать масштабных захламлений. С начала 2021 года в городе выявили 71 подобное нарушение, что на треть меньше показателя аналогичного периода 2020 года. При этом 21 нарушение уже устранено. Больше всего очагов захламления обнаружили в Южном административном округе столицы.