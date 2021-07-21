Около 130 тысяч квадратных метров освободили от захламления в Москве

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За первое полугодие 2021 года в Москве была освобождена от захламления территория площадью около 130 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский.

Ведомство проводит постоянный мониторинг, благодаря чему удается избежать масштабных захламлений. С начала 2021 года в городе выявили 71 подобное нарушение, что на треть меньше показателя аналогичного периода 2020 года. При этом 21 нарушение уже устранено.

Больше всего очагов захламления обнаружили в Южном административном округе столицы (18 земельных участков в антисанитарном состоянии). В Северном административном округе зафиксировано 16 очагов захламления, в Западном — 14.

Овчинский также рассказал, что специалисты Госинспекции по недвижимости используют в работе модернизированную систему контроля за городскими территориями. Для выявления очагов захламлений применяются квадрокоптеры и камеры видеонаблюдения, которые позволяют оперативно реагировать на подобные нарушения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При этом за первые шесть месяцев года на севере Москвы специалисты Госинспекции провели 2309 контрольно-инспекционных мероприятий и выявили 677 нарушений земельно-имущественного законодательства.