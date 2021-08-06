Пенсионеров предупредили о возможном изменении льгот на оплату ЖКХ

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Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для определенных категорий населения в России могут претерпеть изменения. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

Эксперт уточнил, что изменения могут быть связаны с корректировкой принципа формирования тарифов. Предположительно, пенсионеры, проживающие без трудоспособных родственников, получат право на льготу по оплате услуг ЖКХ в 50 или 100 процентов.

В случае, если пенсионер проживает вместе с трудоспособными родственниками, льготы не будут распространяться на них. Тарифы будут делиться «пропорционально количеству проживающих».

Минко подчеркнул, что обсуждение возможных изменений льгот продолжается, пока окончательного решения нет. Однако снижение тарифов оправдано: происходит значительный поворот государства в «еще более социальное направление, в связи с чем нулевые тарифы по ЖКУ для некоторых категорий граждан — это лишь вопрос времени», цитирует эксперта агентство «Прайм».

Законопроект, предлагающий установить новый федеральный стандарт допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, внесли в Госдуму 5 августа. Документ предусматривает установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов. Текущий стандарт установлен на уровне 22 процентов.