Главархив рассказал об истории создания Народного университета имени А. Л. Шанявского

Фото: Главархив Москвы

Россия, Москва, Миусская площадь, 9 Карта всех событий

В настоящее время в здании на Миусской площади находится Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Однако изначально в этом здании, построенном в начале прошлого века, располагался Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского — одно из самых прогрессивных учебных заведений своего времени. Московский Главархив опубликовал документы об истории этого университета.

Народный университет был открыт в 1908 году. Деньги на его открытие завещал генерал и золотопромышленник Альфонс Шанявский. По его задумке обучение в вузе должно было быть доступным для всех желающих вне зависимости от происхождения, вероисповедания и пола.

В Главархиве сохранился документ, согласно которому все потенциальные студенты университета были поделены на четыре категории. Первую составили те, кто получил домашнее образование и не имел официального диплома, с которым можно было поступить в другой московский вуз. Также к этой категории относились и те, кому не хватило мест в других университетах.

Во вторую категорию вошли люди, которые могли учиться только в свободное от работы время, в третью — уже имеющие высшее образование, но решившие сменить профессию. К четвертой категории относились окончившие вуз, но желающие расширить свой круг знаний.

1/4 Фото: Главархив Москвы 2/4 Фото: Главархив Москвы 3/4 Фото: Главархив Москвы 4/4 Фото: Главархив Москвы

Стоимость обучения в университете имени А. Л. Шанявского была довольно демократичной. Она варьировалась в зависимости от материального положения студента. Цена за курс лекций начиналась от шести рублей в год, а полное обучение на академическом отделении стоило около 40 рублей. Большинство жителей Москвы могло позволить себе такую цену.

Кроме того, университет предоставлял стипендии на обучение, в таком случае студенты и вовсе получали бесплатное образование.

Более подробную информацию об истории университета можно прочитать на официальном сайте мэра Москвы.