Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главархив рассказал об истории создания Народного университета имени А. Л. Шанявского

Илья Ашуров

Город
Главархив рассказал об истории создания Народного университета имени А. Л. Шанявского
Фото: Главархив Москвы
Россия, Москва, Миусская площадь, 9Карта всех событий

В настоящее время в здании на Миусской площади находится Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Однако изначально в этом здании, построенном в начале прошлого века, располагался Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского — одно из самых прогрессивных учебных заведений своего времени. Московский Главархив опубликовал документы об истории этого университета.

Народный университет был открыт в 1908 году. Деньги на его открытие завещал генерал и золотопромышленник Альфонс Шанявский. По его задумке обучение в вузе должно было быть доступным для всех желающих вне зависимости от происхождения, вероисповедания и пола.

В Главархиве сохранился документ, согласно которому все потенциальные студенты университета были поделены на четыре категории. Первую составили те, кто получил домашнее образование и не имел официального диплома, с которым можно было поступить в другой московский вуз. Также к этой категории относились и те, кому не хватило мест в других университетах.

Во вторую категорию вошли люди, которые могли учиться только в свободное от работы время, в третью — уже имеющие высшее образование, но решившие сменить профессию. К четвертой категории относились окончившие вуз, но желающие расширить свой круг знаний.

Фото: Главархив Москвы
1/4
Фото: Главархив Москвы
Фото: Главархив Москвы
2/4
Фото: Главархив Москвы
Фото: Главархив Москвы
3/4
Фото: Главархив Москвы
Фото: Главархив Москвы
4/4
Фото: Главархив Москвы

Стоимость обучения в университете имени А. Л. Шанявского была довольно демократичной. Она варьировалась в зависимости от материального положения студента. Цена за курс лекций начиналась от шести рублей в год, а полное обучение на академическом отделении стоило около 40 рублей. Большинство жителей Москвы могло позволить себе такую цену.

Кроме того, университет предоставлял стипендии на обучение, в таком случае студенты и вовсе получали бесплатное образование.

Более подробную информацию об истории университета можно прочитать на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
история созданияГлавархив Москвыуниверситеты Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте