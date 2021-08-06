Довериться своим желаниям: составлен гороскоп для всех знаков зодиака на 6 августа

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Убывающая Луна в Раке 6 августа подтолкнет людей к расслаблению и отдыху от работы. Однако у каждого знака зодиака этот процесс будет происходить по-разному.

Так, 6 августа Овнам рекомендуется уделить время своей личной жизни. Даже кратковременный роман в этот день может перерасти в настоящие чувства. Если же в сердце этого знака не зародилась любовь, рекомендуется просто направить энергию на ее поиски и обратить внимание на происходящее вокруг.

Тельцам пора признать, что иногда вина за возникновение конфликта лежит на них, а не на окружающих. Этому знаку следует поговорить со своим партнером о чувствах и признаться во всех поступках, о которых долгое время никому не было известно.

Чувства Близнецов в этот день возвысятся и станут бесценными. Не стоит отдавать свое сердце кому попало. Знаку рекомендуется начать ценить себя и отказаться от несчастливых отношений.

Ракам нужно собраться духом и поверить в себя. Даже темные времена не являются поводом разочаровываться в своих силах. Этому знаку звезды расчистят дорогу для успехов в будущем, нужно лишь строить новые мечты и перетерпеть не самый удачный период в жизни.

Львам необходимо срочно перестать играть в прятки с самими собой. 6 августа нужно взять себя в руки и выговориться близким. Не стоит бояться своих чувств и обид. Рекомендуется использовать этот день для того, чтобы освободить свою душу и найти решение для всех проблем.

Девам пора прекратить искать недостижимый идеал. В этот день мозгу и телу требуется расслабление. Нужно хотя бы попытаться принять окружающий мир и поблагодарить его за все подарки судьбы. Неудачи неизменно приведут этот знак к успеху, в случае если Девы начнут жить по законам принятия и одобрения.

Весам стоит быть осторожнее и присмотреться к своему окружению. Важные события в жизни должны оставаться личной тайной, а не быть известны всем вокруг. Те же правила распространяются на работу и личную жизнь. 6 августа многие люди попытаются выдать идеи Весов за свои и заработать на этом.

Самые близкие Скорпиону люди могут причинить этому знаку много боли. Эти переживания необходимо проработать и переступить через них. 6 августа станет отличным днем для размышлений и разговоров с самим собой.

Стрельцов вселенная подтолкнет к успеху и вознаградит за выбор правильного пути. Знаку рекомендуется довериться происходящему и своим чувствам. Не стоит концентрировать внимание на мелких неудачах и останавливаться из-за них.

Козерогам нужно перестать говорить что-либо, не подумав. Не стоит присоединяться к большинству, лишь бы иметь право голоса. В этот день пора научиться слышать свои желания и пробудить в себе свою собственную позицию.

Для Водолеев пришло время заглянуть себе в душу и признаться миру в своих настоящих желаниях. Можно также попробовать себя в новой роли и сменить обстановку: отправиться в путешествие или познакомиться с новыми людьми.

Рыбам пора перестать считать себя лучше других и осознать, что все люди одинаковы и заслуживают уважения. 6 августа рекомендуется начать плодотворную работу над собой и научиться принимать близких такими, какие они есть, передает Пятый канал.