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Пятеро заключенных сбежали из СИЗО в подмосковной Истре

Илья Ашуров

Происшествия
Пятеро заключенных сбежали из СИЗО в подмосковной Истре
Фото: АГН Москва

Из следственного изолятора в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных. Среди них — подозреваемый в покушении на бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу, 6 августа.

В ведомстве отметили, что причины и обстоятельства побега будут установлены. Также прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц.

— В ночь на пятницу изолятор самовольно покинули: Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря, — сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Массовый побег из СИЗО произошел глубокой ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Пока нет информации о том, как задержанным удалось совершить побег. По одной из версий, беглецы просто вышли через заднюю дверь изолятора.

По информации Telegram-канала Baza, при себе у сбежавших нет оружия: после проверки в СИЗО стало известно, что ничего не пропало.

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