Россиянка Магомедалиева завоевала бронзовую медаль по боксу на Олимпиаде-2020

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Российская спортсменка Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль по боксу в весовой категории до 75 килограммов на текущих летних Олимпийских играх в Токио. Об этом стало известно в пятницу, 6 августа.

В полуфинале россиянка уступила победу спортсменке из Китая Ли Цянь. Их состязание завершилось результатом 0:5.

Эта награда стала 59-й в активе сборной России на Играх-2020.

До этого российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале турнира по пляжному волейболу обыграли Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана из Катара на Олимпийских играх в Токио. Спортсмены из России одержали победу со счетом 2:0 (21:19, 21:17). За золото Стояновский и Красильников сразятся с норвежцами Андерсом Бернтсеном Молом и Кристианом Сандли Сорумом в субботу, 7 августа.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.