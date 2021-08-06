Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами постоят в Крюкове

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москомэкспертиза согласовала проект строительства двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с двумя бассейнами в районе Крюково. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил председатель ведомства Валерий Леонов.

По его словам, площадь взрослого бассейна в новом комплексе составит 25 на 16 метров. Детский бассейн для обучения малышей плаванию развернется на площади 10 на 6 метров.

В ФОК появятся современный тренажерный зал, раздевалки для гостей, тренерские комнаты, медицинский блок, помещение для дежурных медсестер и буфет.

Также в здании можно будет воспользоваться гардеробом. Для персонала оборудуют служебно-бытовые и административные помещения.

Центр будет удобен и для маломобильных граждан. Здание будет оснащено лифтом, универсальными санузлами и средствами для облегчения ориентации в пространстве. Вдоль бассейна установят горизонтальные поручни для безопасного спуска в воду.

Территория вокруг ФОК будет благоустроена. Во дворе появятся удобные проезды и открытые парковки. Посетителей будут радовать красивые фонари, газоны и зелень.

Кроме того, в Крюкове может появиться культурный центр. В здании оборудуют выставочные залы и помещения для лекций. Объект также будет пригоден для проведения там занятий и организации кружков, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Площадка для французской игры петанк в ближайшее время появится в спортивном парке «Десеновское» в Новой Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Отмечается, что площадку для оригинальной игры попросили оборудовать сами москвичи.