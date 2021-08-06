FIVB проинформировали о положительной допинг-пробе у волейболистки из Бразилии

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Международную федерацию волейбола (FIVB) проинформировали о положительном результате допинг-теста у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты. Она больше не будет принимать участие в играх на текущей летней Олимпиаде в Токио-2020. О, этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе федерации.

— FIVB проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшеты бразильским органом по допинг-контролю (ABCD) 5 августа 2021 года за потенциальное нарушение антидопинговых правил, — говорится в сообщении.

В пятницу, 6 августа, бразильская команда сыграет со сборной Южной Кореи в полуфинальном этапе Игр в Токио. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени, передает РИА Новости.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

До этого, 19 июля, российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и дисциплинарного кода ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Допинг-тесты были сделаны еще в 2013 году и помечены как отрицательные после изучения в московской лаборатории. Совместное расследование ФИФА и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) установило факты употребления ими запрещенных веществ.