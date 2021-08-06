«Ей тяжело ходить»: Стас Пьеха рассказал о состоянии здоровья своей бабушки

Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи Стас рассказал о состоянии здоровья певицы. По его словам, артистке тяжело ходить после перенесенной операции на ноге — ей вживили серебряное колено.

— Она сейчас не столь активна и не дает концерты. Да и ноги у нее сейчас не так хорошо ходят. Ей в свое время делали операции на коленях. Во время прогулки с собачкой она сломала ноги. После операции она не расходилась, — сказал музыкант в интервью YouTube-каналу Super.

По словам артиста, в настоящее время его именитая бабушка проживает в загородном доме в поселке под Санкт-Петербургом. Вместе с певицей живут ее подруги, с одной из которых Эдита Пьеха дружит уже около 50 лет.

Участник «Фабрики звезд» часто звонит родственнице, однако посещает ее лично довольно редко из-за боязни принести в дом коронавирусную инфекцию.

В конце июля певица отпраздновала свое 84-летие, 64 года она выступает на сцене.

До этого певец Стас Пьеха рассказал о причине конфликта с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым, с которым артист несколько лет был в натянутых отношениях.

По словам Пьехи, всему виной стал его комментарий по поводу ссоры Тимати и Киркорова из-за итогов премии «Муз-ТВ» в 2012 году.