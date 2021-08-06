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Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро на Олимпиаде в Токио

Полина Долганова

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Олимпиада в Токио
Спорт
Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро на Олимпиаде в Токио
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную награду в весовой категории до 91 килограмма на летних Олимпийских играх в Токио — 2020. Об этом стало известно в пятницу, 6 августа.

Эта награда стала 60-й в активе сборной России на текущих Играх.

В финальной схватке россиянин уступил победу спортсмену из Кубы Хулио ла Крусу. Их состязание завершилось с результатом 0:5. По итогам боя кубинец стал двукратным олимпийским чемпионом.

До этого российская спортсменка Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль по боксу в весовой категории до 75 килограммов. В полуфинале россиянка уступила победу спортсменке из Китая Ли Цянь. Их состязание завершилось результатом 0:5.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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