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Андрей Бочкарев: Работы по реконструкции развязки МКАД с Осташковским шоссе завершены на треть

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Работы по реконструкции развязки МКАД с Осташковским шоссе завершены на треть
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы по реконструкции автомобильной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе к настоящему моменту были выполнены на 32 процента. Об этом в пятницу, 6 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе предусматривается строительство 8,7 километра дорог, в том числе двух путепроводов, двух съездов-эстакад, двух боковых проездов и других дорожных объектов, — сообщил заммэра.

По словам Бочкарева, проектом также предусмотрено возведение надземного пешеходного перехода через улицу Осташковскую. Специалисты установят на участке шумозащитный экран и возведут четыре остановки для наземного транспорта.

По завершении работ в районе улучшится транспортная доступность ближайшей инфраструктуры и городского округа Мытищи, население которого составляет около 600 тысяч человек. За счет перераспределения потока транспорта на развязке также улучшается пропускная способность дороги и шоссе.

Строительство развязки планируют завершить в 2022 году. По словам представителя компании-подрядчика Максима Крылова, работы на объекте ведутся круглосуточно. Основной ход МКАД на пересечении с Осташковским шоссе расширят с пяти до восьми полос, а проезжую часть Осташковского шоссе и Осташковской улицы в районе пересечения с МКАД расширят с трех до четырех полос.

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