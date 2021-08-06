Суд рассмотрит дело комика Мирзализаде, обвиняемого в разжигании вражды, 9 августа

Фото: пресс-служба суда

Таганский суд Москвы рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении стендап-комика Идрака Мирзализаде, обвиняемого в разжигании межнациональной вражды, 9 августа. Об этом в пятницу 6 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в отношении Мирзализаде Идрака Кахин-оглы назначено к рассмотрению на 9 августа 2021 года на 11 часов 30 минут, — заключили в пресс-службе суда.

Если комика признают виновным, ему грозят штраф в размере до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток.

В конце июля столичная прокуратура возбудила административное дело в отношении 29-летнего мужчины из-за унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку.

— В отношении 29-летнего мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности, — рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

Из-за шутки, которая стала поводом для административного дела, на Мирзализаде напали 23 июня в центре Москвы. Как сообщает «МК», к нему подошли двое неизвестных, ударили сзади, а потом потребовали извинений.