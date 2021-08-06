Музейный комплекс «Дорога памяти» бесплатно покажет фильмы о войне

Фото: Офицеры, 1971 год

Музейный комплекс «Дорога памяти» приглашает зрителей по вечерам с 6 по 8 августа на летние кинопоказы под открытым небом. Здесь, в «Кинопарке», посетителям представят лучшие военно-патриотические фильмы.

В пятницу, 6 августа, гости музея смогут посмотреть историческую военную драму о событиях октября 1941 года, происходивших в городе Калинине, «Прощаться не будем» и советскую военную мелодраму о судьбе двух друзей «Офицеры».

В афише 7 августа — историческая военная картина о героизме советских танкистов «Танки» и драматический военный мюзикл, история любви артиллериста Васи Кудряшова и зенитчицы Вари Панковой, «В шесть часов вечера после войны».

В воскресенье, 8 августа, зрителям представят блокбастер Сергея Бондарчука о событиях накануне Сталинградской битвы «Они сражались за Родину» и исторический военный фильм о жизни и судьбе советского конструктора вертолетов Михаила Леонтьевича Миля «Небо измеряется милями».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.