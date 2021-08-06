«Это точка невозврата»: принц Гарри лишится финальной должности

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Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, станет новой главой Футбольной лиги регби и Регбийного союза Англии. Ранее эту должность занимал принц Гарри, однако год назад он решил отказаться от своих королевских обязанностей и переехать со своей женой Меган Маркл в Соединенные Штаты Америки.

Фил Дампир, королевский эксперт, считает, что принца Гарри в королевской семье стесняют в вещах, которые ему нравятся.

— Передача патронажа по регби показывает, что Кейт значительно усиливает свои королевские обязанности, принимает все больше и больше покровительства от королевы и получает высокий статус. Это также подчеркивает реальность того, что принца Гарри заменяют в тех вещах, которые ему нравились. Это точка невозврата, — цитирует эксперта сайт Express.

Также королевский комментатор добавил, что принц Гарри будет раздавлен, потеряв эти должности.

— Это финальный удар, который показывает раскол в семье, — объясняет Фил Дампир.

Гарри все еще имеет титул принца и герцога Сассекского.

Герцог Сассекский и Меган Маркл в браке с 2018 года. У них есть два ребенка: дочь Лилибет и сын Арчи. Супружеская пара отказалась от королевских полномочий после долгих размышлений, что возмутило королевскую семью.