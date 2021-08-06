Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На оpen-air в Хамовниках прозвучит джазовая и классическая музыка

Ольга Маркова

Развлечения
На оpen-air в Хамовниках прозвучит джазовая и классическая музыка
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Усадьба Л.Н. Толстого «Хамовники» и проект «Вместе с мамой» приглашают взрослых и детей на концерты джазовой и классической музыки. Программы будут проходить по субботам в формате оpen-air.

Откроет серию музыкальных представлений 7 августа группа Soul&Peppers, которая порадует слушателей стильными авторскими обработками. Разноплановый репертуар в стиле джаз, блюз, соул, свинг, рок-н-ролл, диско-фанк — каждый найдет что-то свое. Специально для малышей музыканты сыграют и споют детские песенки.

Через неделю, 14 августа, состоится концерт классической музыки струнного трио Caprice «Музыкальное лето». В его программе прозвучат легкие летние композиции и популярная классика. А специально для малышей будут звучать мелодии из мультфильмов.

Завершатся августовские мероприятия 21 числа концертом джазовой музыки в исполнении Трио Classy Jazz «Под небом Парижа». Гостям представят чарующие мелодии Франции. В программе будут звучать песни парижских шансонье, вальсы и мелодии, любимые французами, — босcа-новы и самбы.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
Лев Толстоймузейконцерт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Все мнения
О проекте