На оpen-air в Хамовниках прозвучит джазовая и классическая музыка

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Усадьба Л.Н. Толстого «Хамовники» и проект «Вместе с мамой» приглашают взрослых и детей на концерты джазовой и классической музыки. Программы будут проходить по субботам в формате оpen-air.

Откроет серию музыкальных представлений 7 августа группа Soul&Peppers, которая порадует слушателей стильными авторскими обработками. Разноплановый репертуар в стиле джаз, блюз, соул, свинг, рок-н-ролл, диско-фанк — каждый найдет что-то свое. Специально для малышей музыканты сыграют и споют детские песенки.

Через неделю, 14 августа, состоится концерт классической музыки струнного трио Caprice «Музыкальное лето». В его программе прозвучат легкие летние композиции и популярная классика. А специально для малышей будут звучать мелодии из мультфильмов.

Завершатся августовские мероприятия 21 числа концертом джазовой музыки в исполнении Трио Classy Jazz «Под небом Парижа». Гостям представят чарующие мелодии Франции. В программе будут звучать песни парижских шансонье, вальсы и мелодии, любимые французами, — босcа-новы и самбы.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.