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Выставка «Москва — Сеул: общие замыслы» откроется в столице

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Москва — Сеул: общие замыслы» откроется в столице
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Москвы представляет выставку «Москва — Сеул: общие замыслы», где можно увидеть работы современных российских и южнокорейских художников. Экспозиция приурочена к тридцатилетней годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.

Художники из Москвы и Сеула в рамках выставки вступают в диалог на близкие им темы: личной и национальной идентичности, соотношения глобального и локального, традиций и современности, пространства и памяти. Их объединяет нахождение в общем смысловом поле сегодняшней культуры и современной жизни. При этом творчество имеет очевидные технические и жанровые различия.

Большинство корейских художников выставляются в России впервые, а для некоторых московская выставка стала дебютным музейным проектом.

Выставка в Музее Москвы организована совместно с галереей «Триумф», Комитетом по туризму города Москвы, официальным туристическим порталом Москвы Discovermoscow.com и цифровым туристическим сервисом RUSSPASS.

Выставка открыта с 13 августа до 7 ноября, сообщается на сайте музея.

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