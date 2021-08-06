Тимофей Баженов отметил значение развития столичного транспорта

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Телеведущий Тимофей Баженов рассказал о деятельности правительства Москвы по совершенствованию инфраструктуры общественного транспорта и стремлению сделать его удобным и экологичным.

— Правительство Москвы обещает уже в нынешнем году ввести в эксплуатацию южный участок Большой кольцевой линии. А через два года она должна быть запущена полностью. Кроме того, власти занимаются развитием новых направлений Московских центральных диаметров (МЦД). Развитие Большой кольцевой линии и центральных диаметров позволит снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик, — прокомментировал Тимофей Баженов сообщение мэра столицы Сергея Собянина о масштабных работах по вводу в действие Большой кольцевой линии московского метро и о строительстве новых объектов на Московских центральных диаметрах

По мнению Баженова, помимо инфраструктурного строительства, в столице много делается и для обновления парка общественного транспорта. В метрополитене на смену старым поездам приходят новые, современные и комфортабельные. Что касается наземного транспорта: машины с двигателями внутреннего сгорания, которые выбрасывают в атмосферу города вредные выхлопы, постепенно заменяются электробусами. К 2025 году парк экологичных электробусов вырастет еще на 2700 экземпляров. А менее чем через десять лет они полностью заменят дизельные и бензиновые автобусы. Также ведется работа по развитию инфраструктуры зарядных станций для электротранспорта. Численность данных объектов в течение двух ближайших лет должна достигнуть шести сотен. Но на этом московские власти не остановятся и будут вводить в действие еще по двести зарядных станций ежегодно.

Особую важность развитие современного общественного транспорта имеет для горожан из отдаленных районов Москвы. Как считает Тимофей Баженов, жители районов, прилегающих к Московской кольцевой автомобильной дороге, а также люди, которые проживают в Новой Москве, но работают в центральной части мегаполиса, пока еще тратят очень много времени и денег, чтобы добраться до рабочего места утром, а вечером вернуться домой.