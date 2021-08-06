Российские велогонщицы завоевали бронзу Олимпийских игр-2020 в мэдисоне

XIV международные соревнования по велоспорту-треку «Гран-при Москвы» в Крылатском

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовую награду в мэдисоне на текущих летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Об этом стало известно в пятницу, 6 августа.

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Еще одну бронзовую награду России ранее принесла боксер Зенфира Магомедалиева. Свою награду она получила в весовой категории до 75 килограммов. В полуфинале россиянка уступила победу спортсменке из Китая Ли Цянь. Их состязание завершилось результатом 0:5.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.