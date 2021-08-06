Эксперты обозначили сроки достижения коллективного иммунитета в России

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Россия на данный момент находится в начале формирования популяционного иммунитета от COVID-19. Чтобы достичь необходимого результата, нужно удвоить число привитых граждан. Такого мнения придерживается директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

— Для достижения полноценного популяционного иммунитета нужно иметь не менее 60 процентов людей с иммунитетом. То есть если на данный момент привиты 37 миллионов россиян, то для получения необходимого результата нужно, чтобы вакцинировались в два раза больше человек. А это порядка 70–75 миллионов, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что в настоящее время числа привитых достаточно лишь для того, чтобы говорить о начале формирования популяционного иммунитета. По мнению врача, вакцинация по всей стране развивается неравномерно: где-то привитых граждан больше, а где-то меньше. Однако для победы над COVID-19 нужно достичь большого среднего числа человек, получивших прививки от коронавирусной инфекции, отмечает «Радио 1».

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что понятие коллективного иммунитета немного изменилось в связи с появлением большого числа опасных штаммов. По словам ученого, для его образования в стране должны быть привиты хотя бы 85 процентов граждан.

— Я надеюсь где-то на февраль–март. Думаю, что к этому времени уже можно будет говорить о том, что будет более или менее устойчивый коллективный иммунитет, — пояснил специалист.

При этом он подчеркнул, что необходимо понимать: это коллективный иммунитет по старым представлениям. Поэтому, по его словам, еще через один–два месяца можно будет говорить о достижении максимальной величины, отмечает «Царьград». По слова иммунолога, при расчете формулы достижения коллективного иммунитета, нужно учитывать число вакцинированных и количество переболевших коронавирусом.