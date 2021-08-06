Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты обозначили сроки достижения коллективного иммунитета в России

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперты обозначили сроки достижения коллективного иммунитета в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия на данный момент находится в начале формирования популяционного иммунитета от COVID-19. Чтобы достичь необходимого результата, нужно удвоить число привитых граждан. Такого мнения придерживается директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

— Для достижения полноценного популяционного иммунитета нужно иметь не менее 60 процентов людей с иммунитетом. То есть если на данный момент привиты 37 миллионов россиян, то для получения необходимого результата нужно, чтобы вакцинировались в два раза больше человек. А это порядка 70–75 миллионов, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что в настоящее время числа привитых достаточно лишь для того, чтобы говорить о начале формирования популяционного иммунитета. По мнению врача, вакцинация по всей стране развивается неравномерно: где-то привитых граждан больше, а где-то меньше. Однако для победы над COVID-19 нужно достичь большого среднего числа человек, получивших прививки от коронавирусной инфекции, отмечает «Радио 1».

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что понятие коллективного иммунитета немного изменилось в связи с появлением большого числа опасных штаммов. По словам ученого, для его образования в стране должны быть привиты хотя бы 85 процентов граждан.

— Я надеюсь где-то на февраль–март. Думаю, что к этому времени уже можно будет говорить о том, что будет более или менее устойчивый коллективный иммунитет, — пояснил специалист.

При этом он подчеркнул, что необходимо понимать: это коллективный иммунитет по старым представлениям. Поэтому, по его словам, еще через один–два месяца можно будет говорить о достижении максимальной величины, отмечает «Царьград». По слова иммунолога, при расчете формулы достижения коллективного иммунитета, нужно учитывать число вакцинированных и количество переболевших коронавирусом.

Читайте также:
коронавирусколлективный иммунитетздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Все мнения
О проекте