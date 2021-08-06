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Андрей Бочкарев сообщил о введении 42 новостроек по реновации в Москве с начала года

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев сообщил о введении 42 новостроек по реновации в Москве с начала года
Фото: stroi.mos.ru

За семь месяцев текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 42 новостройки в рамках программы реновации жилищного фонда города. Общая площадь стартовых площадок составила более 600 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Только за семь месяцев этого года в столице было введено в эксплуатацию 42 стартовых дома площадью 624 тысячи квадратных метров, — уточнил заммэра.

Бочкарев также добавил, что в 2021 году специалисты приступили к строительству 29 зданий, общая площадь которых составляет 550 «квадратов».

За год также в рамках реновации в Москве удалось переселить 10,6 тысячи человек. Почти 3,5 тысячи из них уже получили ключи от новой жилплощади.

Заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Илья Лагунов рассказал, что с начала запуска программы реновации в Москве прошло уже четыре года. Этого срока достаточно, чтобы пройти полный цикл от задумки проекта до его открытия.

Лагунов подытожил, что в ближайшем времени в городе будет ежегодно вводиться не менее миллиона квадратных метров жилья.

С начала программы реновации на северо-востоке столицы в эксплуатацию ввели 19 новостроек. СВАО также входит в пятерку по числу подобранных стартовых площадок: в адресный перечень вошли 74 площадки мощностью 973 тысячи квадратных метров. Всего на северо-востоке в программу включили 499 домов общей площадью 1414,8 тысячи «квадратов», где проживает 86,5 тысячи жителей, рассказал ранее заммэра.

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