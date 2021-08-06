Сергей Собянин открыл путепровод на Юго-Восточной хорде

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Движение по новому путепроводу, который связывает Юго-Восточную хорду (ЮВХ) и Третье транспортное кольцо (ТТК) было официально открыто в пятницу, 6 августа. О запуске путепровода объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, хорда является одним из крупнейших дорожных проектов города. Путепровод стал четвертой хордой, которая должна соединить Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и будет тянуться от Щербинки до шоссе Энтузиастов. Длина путепровода составит около 30 километров, а если учитывать все съезды — 100 километров.

Градоначальник добавил, что проект позволит улучшить дорожное движение почти 20 районов Москвы на юго-востоке. Также ЮВХ поможет улучшить ситуацию с пробками на Третьем кольце и МКАД. По завершении проекта также будет снижен поток автомобилей в центре столицы.

— Начали мы его не так давно, но уже постепенно этапами запускаем в строй. Один из первых таких объектов — эстакада, которая улучшит движение Нижегородского района, Печатников и ряда других мест, — подчеркнул глава города.

Он также выразил благодарность строителям, которые смогли досрочно сдать проект к профессиональному празднику.

Строительство участка Юго-Восточной хорды началось в декабре 2019 года. В рамках проекта планируется реконструировать и уложить пять километров дорог, передает РИА Новости.

На участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Грайвороновской до Шоссейной улицы специалисты возведут развязку с Волгоградским проспектом, которая будет состоять из пяти эстакад, сообщил ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Из 44 запланированных опор к 26 июля специалисты возвели уже 37 единиц. Кроме того, в рамках строительства уже было смонтировано 516 тонн металлических конструкций пролетных строений.