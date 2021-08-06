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Врач-диетолог объяснила, чем полезен шоколад для организма

Елена Фролова

Общество
Врач-диетолог объяснила, чем полезен шоколад для организма
Фото: Pixabay

Интерес граждан России снизился на восемь процентов к сладкому за прошедшие полгода. По информации аналитиков, люди стали меньше приобретать конфет и шоколадных плиток. При этом увеличился спрос на шоколадные батончики. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, не нужно обобщать понятия «шоколад» и «сладость», потому что первое имеет множество полезных свойств.

— Сахар, используемый в десертах, идет туда в виде каких-либо трансжиров. Такое лакомство является вредным. При этом натуральный шоколад, особенно горький, содержащий множество какао-бобов, в малом количестве приносит пользу, — объяснила эксперт.

По ее словам, такой шоколад нужно включить в ежедневный рацион питания. Он положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и мозга. Это связано с тем, что в нем содержится много полифенолов и ресвератрол, который есть и в красном вине. Как пояснила диетолог, существует мнение, что он помогает активизировать гормон молодости.

Елена Соломатина также добавила, что шоколад содержит в себе большое количество магния, понижающего давление. При этом врач подчеркнула, что не стоит злоупотреблять этим лакомством, отмечает «Радио 1».

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