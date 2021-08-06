«Привет, Нилан!»: Мария Горбань родила сына в США
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань сообщила о рождении сына. Счастливой новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram.
В подписи к публикации артистка отметила, что ребенок родился в четверг, 5 августа. Мальчику дали необычное имя — Нилан.
В геолокации к снимку звезда указала отметку элитного американского роддома.
— Любовь рождает любовь! Привет, Нилан! — подписала публикацию актриса.
В комментариях под фотографией девушку поздравили многие звезды российского шоубизнеса.
— Машуня! Ура! Поздравляю! — написала певица Вера Брежнева.
— Машуля, поздравляем, — присоединился к всеобщей радости юморист Михаил Галустян.
В комментариях девушку также поздравили шоумен Александр Ревва, певица Юлия Ковальчук, актриса Наталья Рудова и многие другие.
Пополнение случилось и в семье бывшей участницы группы «Ранетки» Евгении Огурцовой. 2 августа стало известно, что у нее родился второй ребенок.