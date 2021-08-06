«Привет, Нилан!»: Мария Горбань родила сына в США

Фото: instagram.com/gorban_masha

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань сообщила о рождении сына. Счастливой новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram.

В подписи к публикации артистка отметила, что ребенок родился в четверг, 5 августа. Мальчику дали необычное имя — Нилан.

В геолокации к снимку звезда указала отметку элитного американского роддома.

— Любовь рождает любовь! Привет, Нилан! — подписала публикацию актриса.

В комментариях под фотографией девушку поздравили многие звезды российского шоубизнеса.

— Машуня! Ура! Поздравляю! — написала певица Вера Брежнева.

— Машуля, поздравляем, — присоединился к всеобщей радости юморист Михаил Галустян.

В комментариях девушку также поздравили шоумен Александр Ревва, певица Юлия Ковальчук, актриса Наталья Рудова и многие другие.

Пополнение случилось и в семье бывшей участницы группы «Ранетки» Евгении Огурцовой. 2 августа стало известно, что у нее родился второй ребенок.