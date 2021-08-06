Сбор урожая и хранение: эксперты рассказали о грибах в Подмосковье и Петербурге

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Ливни, прошедшие на территории Московской области, оказались слишком теплыми, поэтому они не способствовали росту грибов в лесах региона. Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По его словам, жаркое лето практически лишило подмосковных грибников шансов на сбор хорошего урожая. В целом грибы активно появляются спустя две–три недели после перепадов температуры в сторону похолодания и обильных осадков. В результате миколог заявил, что грибы будут расти в августе.

— В настоящее время грибникам не удастся наполнить свои корзины в лесах. Вся надежда на северный циклон, который должен принести холодные ливни. В результате ситуация может поменяться, — уверен Михаил Вишневский.

По его мнению, в условиях сырости обильно растет трава, которая не дает грибам жизненного пространства, отмечает РИАМО.

В окрестностях Санкт-Петербурга после продолжительных дождей начали собирать грибы. Особенно большой урожай собрали те, кто поехал за подосиновиками в Курортный район Северной столицы. Всего за час они отыскали 159 грибов.

При этом петербургские грибники уточнили, что из этого числа было девять белых грибов, а остальные — красные, отмечают «Невские новости».

Чтобы сохранить полезные свойства «зонтиков» и использовать их в приготовлении пищи, например, зимой, важно знать, как правильно их хранить. Об этом рассказала Маргарита Королева.

— Издревле наши предки заготавливали грибы на зиму и весну. Эти продукты либо замораживали, предварительно отварив, либо сушили. Однако делали это не на открытом солнце, а просто в сухом месте. Так максимально сохранялись все полезные минералы и вещества в их составе, — пояснила эксперт.

По словам диетолога, сушеные или отварные замороженные грибы прекрасно подойдут для питания в любое время года. Грибы также консервируют, однако с правилами данного процесса приготовления тоже нужно ознакомиться, отмечает ФАН.