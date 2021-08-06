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Перечислены все достижения Месси за его карьеру в клубе «Барселона»

Полина Долганова

Спорт
Перечислены все достижения Месси за его карьеру в клубе «Барселона»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

За время спортивной карьеры в одном из самых известных футбольных клубов мира — «Барселона» — форвард Лионель Месси выиграл 35 трофеев.

На его счету 10 побед в чемпионате Испании, семь кубков страны, четыре победы в Лиге чемпионов, три победы в клубных чемпионатах мира, три Суперкубка Европы и восемь Суперкубков Испании.

Футболист также провел 778 официальных матчей за родной клуб, оформил 672 гола и отдал 305 голевых передач.

В составе сборной Аргентины Месси один раз побеждал и четыре раза становился призером Кубка Америки, вице-чемпионом взрослого чемпионата мира и победителем молодежного турнира, победителем Олимпийских игр. Среди его личных достижений — четыре «Золотых мяча» ФИФА, шесть «Золотых бутс», 14 попаданий (с 2007 года по настоящее время) в символическую сборную мира по версии FIFPro — Международной ассоциации профессиональных футболистов.

Нападающий Лионель Месси официально покинул испанский футбольный клуб «Барселона» в четверг, 5 августа.

Из-за финансовых и структурных препятствий Месси не сможет остаться в команде, уточнили в пресс-службе ФК. Обе стороны выразили глубокое сожаление о том, что желания игрока и клуба не будут удовлетворены.

«Барселона» также выразила искреннюю благодарность Месси за вклад в возвышение клуба и пожелала ему самого лучшего в личной и профессиональной жизни, отмечалось на сайте клуба.

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