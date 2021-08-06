Ворона «сыграла» с москвичкой партию в настольный теннис

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Сети появилось забавное видео, на котором московская ворона «решила» заняться спортом и сыграла с женщиной в пинг-понг.

На кадрах, опубликованных в Telegram, запечатлен момент игры с птицей в настольный теннис. По всей видимости, ворона села на стол для пинг-понга и стала играть с мячиком. Женщина подала мяч, который птица точно отбила клювом. На ситуацию обратили внимание прохожие, которые начали смеяться и умиляться.

Мяч упал со стола, но игривая пташка решила продолжать: она поддевала мяч клювом, чтобы он катился, и продолжала бегать за ним.

В комментариях к посту пользователи отметили, что ворона играет лучше многих из них.

Ранее сообщалось, что спрос на спорт в России за год вырос вдвое: в первом полугодии 2021 года зафиксировано увеличение спроса на занятия спортом и танцами в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.