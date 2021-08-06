«Единая Россия» передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте

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Ведомство и партия создадут центр по контролю за программой капремонта школ с участием экспертов и родительского сообщества.

В следующие два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД), подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах на площадке «Единой России».

— Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача — этот реестр вместе отработать и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов обеспечить силами фракции «Единой России» финансирование данной программы, — подчеркнул Андрей Турчак.

Депутат Московской городской думы, координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов в свою очередь отметил, что Москва уже в самое ближайшее время приступит к реализации масштабного проекта по капитальному ремонту школ.

— Можно сказать, что программа уже начинает воплощаться в жизнь. Например, на днях Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта одного из зданий школы № 1329 в районе Проспект Вернадского, который я представляю в Мосгордуме. Школа будет совершенно новой качественной, инклюзивной средой. Конечно, чтобы работы были выполнены качественно и в срок, мы как депутаты будем контролировать эти процессы, — отметил Козлов.

— В Москве проблемных школ уже нет, капитальные ремонты проходят довольно регулярно, чего нельзя сказать про регионы. Увы, многие школы в отдаленных населенных пунктах находятся в плачевном состоянии, и создание их реестра поможет точечно и эффективно решать эту проблему. Фракция «Единая Россия» приложит все усилия для того, чтобы необходимые средства были заложены в федеральном бюджете и расходы не ложились на плечи регионов. Но хочу отметить, что, конечно, условия для образования важны, однако очень важно при этом не потерять содержание самого образования, отказавшись от навязанных и чуждых нам образовательных программ. Никакое высокотехнологичное оснащение школ не сможет компенсировать недостаток даже базовых, элементарных знаний у выпускников, — резюмировал вице-спикер Госдумы,секретарь московского реготделения «Единой России» Петр Толстой.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь фракция «Единой России» в Госдуме окажет правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ.