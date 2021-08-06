Пятерых медведей выпустили на волю зоологи питомника в Иркутской области

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Пятерых медведей выпустили на волю из питомника в Иркутской области. Трех из них неизвестные подкинули к воротам организации полтора года назад, а еще двое были подобраны на городской свалке возле областного города.

Специалисты выходили детенышей. Зоологии поили их молоком, а после поселили в дальний вольер, где животным старались выдавать пищу, встречающуюся в дикой природе: траву, кору осины и ягоды. Зимой медвежата научились сооружать берлогу.

Как рассказал руководитель зоопитомника Вячеслав Славин, процесс выхаживания проходил в нормальном стандартном режиме.

— Наши специалисты выдавали им елки, опилки, листву. А медвежата сами сделали себе берлогу. Они спали, не просыпаясь, с ноября по апрель, — пояснил Вячеслав Славин.

Он также уточнил, что это является первым признаком того, что животных пора отпускать на волю, в естественные условия обитания, отмечает «ОТР». Зверей на вертолете доставили в глухую тайгу: до ближайшего населенного пункта более 140 километров. Медвежата сначала не хотели уходить, так как они привыкли к людям. Однако зоологи уверены, что животные быстро освоятся в естественной среди, одичают примерно через месяц.

В настоящее время в тайге наступает грибной и ягодный сезон, что позволит животным не голодать.