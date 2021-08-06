Доктор Комаровский объяснил, как правильно выбрать Омегу-3

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Кислота Омега-3 необходима для человеческого организма. С ее помощью можно уменьшить риск болезней сердца и сосудов, улучшить кровоснабжение, память, профилактировать сахарный диабет и снижать давление.

Доктор Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, как правильно выбрать препарат, содержащий Омега-3.

— Нам необходимо не количество рыбьего жира, а его качество. В составе препарата должны быть аббревиатуры EPA и DHA. Их концентрация не может быть выше 30 процентов, если мы говорим о натуральном препарате. Второй пункт: из какой рыбы эта Омега-3? На упаковке должно быть написано, из какой рыбы сделан препарат. Третье — страна, где ее поймали. Если, к примеру, это Швейцария, то мы понимаем, что рыбу транспортировали. Надо понимать, что если Омега-3 сделана там, где поймали рыбу, это правильный препарат. Четвертое: никакой вкусовой добавки быть не должно: производители пытаются замаскировать отвратительный вкус. И пятое: упаковка. Лучшая из них — это блистерная упаковка, когда каждая капсула лежит отдельно, — пояснил эксперт.

Также он напоминает, что при покупке препаратов в аптеке нужно не забывать смотреть на сроки годности.

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