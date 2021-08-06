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Единый контактный центр принял почти 10 тысяч вопросов по программе реновации

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Единый контактный центр принял почти 10 тысяч вопросов по программе реновации
Фото: Пресс-служба Соцкомплекса

Почти 10 тысяч вопросов по программе реновации поступило в Единый контактный центр (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы с начала этого года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— За семь месяцев текущего года специалисты горячей линии получили 10 тысяч вопросов, связанных с реализацией программы реновации. 23 процента из них касались сроков переселения. Еще восемь процентов запросов посвящены порядку предоставления жилых помещений, 10 процентов — подбору стартовых площадок, — рассказал руководитель департамента.

По его словам, в число наиболее частых запросов также вошли вопросы относительно оповещения при переселении, приобретения дополнительных квадратных метров и работы столичного фонда реновации.

Сергей Левкин напомнил, что ЕКЦ создан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Горожане могут позвонить на горячую линию по телефону: 8 (499) 401-01-01, а также отправить сообщение по электронной почте help@str.mos.ru, через портал Стройкомплекса или посредством «Кабинета застройщика». Обращения принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00.

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