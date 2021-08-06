Народный календарь. Чего нельзя делать 7 августа, чтобы не навлечь беду
7 августа Православная церковь празднует Успение праведной Анны — матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. В народе этот день получил такие названия: Анна Зимоуказательница; Анна летняя; Анна холодная; Анна-холодница; холодные утренники.
Запрещается в этот день конфликтовать с кем-либо, ссориться и ругаться. Особенно это касается ваших близких. Если вы позволили себе выругаться на них, то в вашу жизнь придут беды и разочарования, которые заставят вас покаяться в своих грехах.
В этот день нельзя много времени уделять веселью. Гуляния и разврат недопустимы. Как и в остальные дни, грехи под запретом. Лучше еще раз вспомните те заповеди, которые вам особенно трудно соблюдать. В этот день запрещается ходить на рыбалку и охоту.
Приметы погоды:
Если ночь с 7 на 8 августа свежая и холодная, то зима будет студеной и ранней.
Большой урожай желудей — к теплой зиме.
Иней на окнах — в октябре заморозки начнутся.
Роса замерзла на лугу — зима будет очень холодной.
Подробнее в видеосюжете «ВМ»:
Праздники:
День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России.
Ежегодно 7 августа получают поздравления с профессиональным праздником сотрудники Службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации.
Сама Федеральная служба охраны (ФСО) стала правопреемником девятого управления КГБ, занимавшегося в СССР охраной руководителей коммунистической партии и правительства, а служба специальной связи и информации в её структуре — это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (небезызвестное ФАПСИ). В честь этой даты и был учреждён профессиональный праздник спецсвязистов, хотя сама история создания этой службы началась гораздо раньше — с первых лет становления советской власти в стране.
Эта структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц государства, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну.
День собирания звезд
Каждый год в августе можно наблюдать одно из самых красивых природных явлений – масштабный звездопад. Это связано с тем, что на последний месяц лета приходится пик активности самого крупного метеоритного потока Персеиды.
Праздник холостяка
В каждой стране существует своя демографическая ситуация, которая трактуется по-разному. Китай является бесспорным лидером по перенаселению и единственным государством в мире, где принята программа по ограничению рождаемости. Именно в этой стране в конце 90-х гг. появился один из самых необычных праздников – День холостяков, который отмечается ежегодно 11 ноября. В Европе решили перенять данную традицию. В качестве даты праздника холостяка было выбрано 7 августа.
События:
Русский первопечатник Иван Федоров приступил к изданию «Часовника».
Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас…».
Летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран.
Американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию.
В этот день родились Александр Журбин, советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств, София Ротару, певица, народная артистка СССР, Валерий Газзаев, российский футболист и футбольный тренер, Владимир Сорокин, русский писатель, лауреат Букеровской премии, Евгений Платов, советский, украинский и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, Михаил Горшенёв, российский музыкант, вокалист и основатель группы «Король и Шут», Шарлиз Терон, голливудская актриса и Юлия Чичерина, российская рок-певица.
Именины отмечают: Анна, Макар, Александр, Николай, Ираида.