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7 августа Православная церковь празднует Успение праведной Анны — матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. В народе этот день получил такие названия: Анна Зимоуказательница; Анна летняя; Анна холодная; Анна-холодница; холодные утренники.

Запрещается в этот день конфликтовать с кем-либо, ссориться и ругаться. Особенно это касается ваших близких. Если вы позволили себе выругаться на них, то в вашу жизнь придут беды и разочарования, которые заставят вас покаяться в своих грехах.

В этот день нельзя много времени уделять веселью. Гуляния и разврат недопустимы. Как и в остальные дни, грехи под запретом. Лучше еще раз вспомните те заповеди, которые вам особенно трудно соблюдать. В этот день запрещается ходить на рыбалку и охоту.

Приметы погоды:

Если ночь с 7 на 8 августа свежая и холодная, то зима будет студеной и ранней.

Большой урожай желудей — к теплой зиме.

Иней на окнах — в октябре заморозки начнутся.

Роса замерзла на лугу — зима будет очень холодной.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 7 августа, чтобы не навлечь беду

Праздники:

День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России.

Ежегодно 7 августа получают поздравления с профессиональным праздником сотрудники Службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации.

Сама Федеральная служба охраны (ФСО) стала правопреемником девятого управления КГБ, занимавшегося в СССР охраной руководителей коммунистической партии и правительства, а служба специальной связи и информации в её структуре — это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (небезызвестное ФАПСИ). В честь этой даты и был учреждён профессиональный праздник спецсвязистов, хотя сама история создания этой службы началась гораздо раньше — с первых лет становления советской власти в стране.

Эта структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц государства, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну.

День собирания звезд

Каждый год в августе можно наблюдать одно из самых красивых природных явлений – масштабный звездопад. Это связано с тем, что на последний месяц лета приходится пик активности самого крупного метеоритного потока Персеиды.

Праздник холостяка

В каждой стране существует своя демографическая ситуация, которая трактуется по-разному. Китай является бесспорным лидером по перенаселению и единственным государством в мире, где принята программа по ограничению рождаемости. Именно в этой стране в конце 90-х гг. появился один из самых необычных праздников – День холостяков, который отмечается ежегодно 11 ноября. В Европе решили перенять данную традицию. В качестве даты праздника холостяка было выбрано 7 августа.

События:

Русский первопечатник Иван Федоров приступил к изданию «Часовника».

Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас…».

Летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран.

Американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию.

В этот день родились Александр Журбин, советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств, София Ротару, певица, народная артистка СССР, Валерий Газзаев, российский футболист и футбольный тренер, Владимир Сорокин, русский писатель, лауреат Букеровской премии, Евгений Платов, советский, украинский и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, Михаил Горшенёв, российский музыкант, вокалист и основатель группы «Король и Шут», Шарлиз Терон, голливудская актриса и Юлия Чичерина, российская рок-певица.

Именины отмечают: Анна, Макар, Александр, Николай, Ираида.