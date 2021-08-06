Петербургский зоолог рассказал о самых урожайных грибных местах

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Грибники из Санкт-Петербурга стали активно делиться фотографиями своего урожая в социальных сетях. При этом некоторые жалуются на скудную грибную добычу в окрестностях города на Неве и Ленинградской области.

По словам зоолога Санкт-Петербургского научного центра РАН и по совместительству грибника Михаила Веревкина, в этом сезоне грибы будут появляться позже обычного. Это связано с длительной июльской засухой.

— После такой жары необходимо больше двух-трех недель, чтобы в лесах стали появляться «зонтики». Из-за аномально высокой температуры грибница высохла. Поэтому нужно дождаться того момента, когда деревья напитаются влагой, и все вокруг ею пропиталось, — уточнил Михаил Веревкин.

Он также добавил, что в настоящее время появление грибов полностью зависит от того, где прошли дожди. Эксперт посоветовал грибникам ознакомиться с картой дождей за прошедший месяц, а потом определить участки, где они будут собирать свой урожай, отмечают «Невские новости».

Зоолог пояснил, что для вызревания «зонтиков» мало того, чтобы земля просто прогрелась. Этим растениям необходима влага. По мнению специалиста, за хороший выезд можно собрать порядка 250 белых грибов.