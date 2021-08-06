День перед перерождением Луны: что ждет каждый знак зодиака 7 августа

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Луна готовится к перерождению. Суббота, 7 августа, станет последним днем спутника Земли перед наступлением новолуния. Поэтому день будет хорош для пересмотра взглядов и жизненных позиций. Однако не стоит начинать новые дела или крупные перемены.

Помимо этого, предстоящая суббота будет хороша для самоанализа. Астрологи советуют подумать о том, какие черты характера или привычки мешают людям достигать желаемого и быть счастливыми. Это благоприятное время для того, чтобы менять что-то в себе. Перед новолунием эксперты советуют очистить душу и тело.

Овнам 7 августа лучше не стремиться решить проблему молниеносно. Лучше действовать тоньше, продумав каждую деталь. Желательно затаиться до следующего дня. Тельцам нужно снизить уровень своих требований, тогда день сложится удачно. Близнецам в этот день встретится человек, который озабочен той же проблемой, что и они.

Раки испытают массу переживаний. Их будут волновать даже самые безобидные слова, сказанные в их сторону. Львам предстоит множество разговоров. Причем они не только узнают что-то новое во время этих бесед. Еще их что-то встревожит. Будет и что-то забавное. Для Дев все хорошее в эту субботу будет связано с неким приятным и доброжелательным человеком.

Самые значительные события 7 августа для Весов будут связаны с кем-то из ближайшего окружения. У Скорпионов все, что казалось неуправляемым, станет налаживаться в жизни. День сложится удачно для Стрельцов. Однако им не стоит афишировать своих действий. Астрологи советуют все делать без нажима, мягко.

Козерогам придется кого-то разочаровать. Эксперты рекомендуют им постараться подсластить пилюлю. Супруги или ближайшие друзья Водолеев могут посмотреть на них с неожиданной стороны. Рыбам звезды советуют быть прагматичнее и не строить воздушных замков. Лучше делать выводы на основе фактов, отмечает «МИР 24».