Суд в Москве арестовал мужчину, «уколовшего» школьницу шприцем

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Кузьминский суд арестовал «уколовшего» 15-летнюю девочку шприцем по обвинению в склонении к употреблению наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 6 августа.

— Суд арестовал до 4 октября Романа Ильясова, обвиняемого по статье «Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических веществ», — рассказал представитель суда.

Инцидент произошел вечером 2 августа. Школьница возвращалась с прогулки и шла по улице Головачева. К ней навстречу вышел незнакомый мужчина в кофте с капюшоном. Он спросил у нее дорогу, а после этого пошел следом за ней.

Девушка побежала. Нападавший догнал ее и вколол что-то в левую ягодицу. После этого она потеряла сознание. Когда школьница пришла в себя, она смогла дойти до проходной находящегося неподалеку военного училища. Ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

Девочке поставлен диагноз «отравление». Факт укола также подтвердился. При этом ничего из вещей у нее не пропало, следов насилия на теле не замечено.

При этом, по информации источника «ВМ», знакомого с ходом дела, история может быть выдумкой. По его словам, в больнице на теле девочки не обнаружили следов инъекций. Не исключено, что девушка могла придумать историю, чтобы скрыть правду от родителей.

По данному факту проверку проводят в ГУ МВД России по Москве, а столичная прокуратура взяла дело на контроль.