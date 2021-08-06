Евгений Нифантьев заявил о нехватке площадок для выгула собак в Москве

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Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов и член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев обсудили вопросы содержания домашних животных в городе в рамках вебинара. Они пришли к выводу, что в Южном округе не хватает площадок для выгула собак. Их нужно делать больше и в тех местах, которые удобны местным собачникам, но не мешают остальным жителям. В том числе, взять на контроль вопрос строительства новой собачьей площадки на Ясеневом бульваре, которую уже давно просят местные жители.

Евгений Нифантьев отметил, что специально оборудованные площадки для выгула собак должны быть расположены если не в шаговой доступности, то максимально удобно для всех жителей города.

— Не нужно относиться к таким площадкам как к дополнительной, а значит необязательной части городской инфраструктуры. Продолжительные прогулки и пробежки, как и сбалансированное питание, необходимы домашним питомцам для правильного развития и хорошего самочувствия. Радует, что в столице становится больше площадок нового образца, которые соответствуют всем требованиям. Это говорит о зарождении культуры выгула собак, — отметил Нифантьев.

Также член Общественной палаты РФ призвал неравнодушных москвичей не покупать себе питомцев, а брать их из приютов или просто помогать им. Он отметил, что в Москве в прошлом году в приютах оказались более 1,5 тысяч животных.

— Среди брошенных собак и кошек есть и те, которых покупали. Не забывайте, что у нас много приютов, один из них, очень крупный, в районе Бирюлево Западное. Рад, что уже сейчас есть очень много неравнодушных москвичей, которые каждый день приходят, выгуливают собак, общаются с кошками. Также необходимо развивать центры передержки животных с последующим пристройством новым хозяевам и отслеживанием их судьбы, — рассказал Евгений Нифантьев.

Участники вебинара обсудили и тему чипирования животных. Сегодня чип — это не только электронный паспорт животного, в котором содержится информация о кличке и прививках животного, но и помощник при поиске «потеряшки».

Кроме того, Кирилл Щитов рассказал и о современных способах поиска пропавших животных: «Намного проще искать животное, у которого есть чип или именной жетон. Но «король поиска» – это, конечно, GPS-трекер на ошейнике. Сегодня в городе все больше хозяев, которые так заботятся о животных, и это очень радует».

Депутат рассказал и еще об одном новшестве — системе ВетАС. Это своего рода медицинская система ЕМИАС, только для домашних животных.

— Мы все оценили работу системы ЕМИАС – через нее можно быстро и удобно записываться к врачам. Теперь аналогичная система ВетАС внедряется для животных – войти в нее можно через портал mos.ru. Через эту систему можно записаться в государственную ветклинику, вести там медицинскую карту питомца, планировать прививки, — рассказал Щитов.