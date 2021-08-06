Толстой: Комфортное общественное пространство появится рядом с ТПУ «Люблино»

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой на встрече с жителями района Люблино рассказал о планах по созданию общественного пространства возле станции метро «Люблино», где планируется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

— Идея заключается в том, чтобы из метро сделать подземный выход сюда, ближе к домам, чтобы, минуя неудобные лестницы, можно было выйти к скверу и домам. Здесь обустроят проход с широким тротуаром из светлого камня, чтобы и маломобильным гражданам было удобно и комфортно передвигаться, сделают озеленение, цветочные клумбы, создадут уютный зеленый уголок с ухоженными газонами и кустарниками, дорожками, лавочками, освещением, — подчеркнул парламентарий.

Проект ТПУ предполагает создание комфортной зоны для жителей микрорайона. Чтобы избежать скопления людей в часы пик, здесь увеличат зону автобусных остановок и обустроят большие заездные карманы для общественного транспорта. Дворы рядом с будущим транспортным объектом оборудуют пандусами и удобными съездами для мам с колясками и маломобильных граждан. Такие пожелания ранее горожане передали совету депутатов Люблина.

Толстой уточнил, что дворы вокруг места, где планируется возведение транспортно-пересадочного узла комплексно благоустраивают — устанавливают новые площадки с безопасным покрытием для детей. Кроме того, в них создадут дополнительные парковочные места для жителей жилого комплекса и пользователей ТПУ.

В рамках обустройства транспортно-пересадочного узла создадут два подземных перехода. Планируется, что новый транспортный узел сделает более безопасной и удобной навигацию для пассажиров: они смогут легко пересесть с одного вида транспорта на другой. Также предполагается переустройство дорожной сети на Совхозной и Краснодарской улицах.