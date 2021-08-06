Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию на северо-западе Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Карамышевская набережная, 22к1 Карта всех событий

В эксплуатацию ввели многоэтажку, которую построили на Карамышевской набережной для переселения по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— В районе Хорошево-Мневники по адресу: Карамышевская набережная, дом 22а ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации на 200 квартир, — рассказал глава департамента Рафик Загрутдинов.

Многоэтажку, состоящую из двух корпусов, в каждом из которых предусмотрена подземная парковка, строили по индивидуальному проекту. Фасады здания облицевали плитами кирпичного цвета, благодаря чему новые корпуса выделяются среди других домов и лаконично вписываются в застройку района. На фасадах установили короба для кондиционеров.

В доме располагаются 200 квартир с улучшенной отделкой, из них 54 однокомнатных, 109 двухкомнатных и 37 трехкомнатных.

На первом этаже предусмотрены нежилые помещения. Здесь разместятся офисы и объекты инфраструктуры. Во входной группе будут находиться колясочная и комната консьержа.

Новостройку оснастили видеонаблюдением и системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Территорию возле дома озеленили. Здесь установили воркаут-площадку, места для отдыха и игровую зону для детей разного возраста, пишет официальный сайт мэра Москвы.